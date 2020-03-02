Завершился поединок 1/8 Кубка Англии, в котором Арсенал на выезде одолел Портсмут, забив два безответных гола.

Портсмут — Арсенал 0:2

Голы: Сократис, 45+4, Нкетия, 51

Портсмут: Басс — Маккрори, Болтон, Бургесс, Седдон — Уильямс, Макгиэн, Эванс (Кэннон, 74), Клоус, Харнесс (Куртис, 67) — Харрисон (Маркуис, 67)

Арсенал: Мартинес — Сака, Мари, Луис, Сократис — Торрейра (Себальос, 16), Гендузи, Мартинелли, Уиллок (Джака, 87), Нельсон (Мэйтленд-Найлс, 90) — Нкетия

Предупреждения: Макгиэн — Гендузи