"Канониры" вышли в следующую стадию турнира.
Портсмут - Арсенал, getty images
02 марта 2020, 23:40
Завершился поединок 1/8 Кубка Англии, в котором Арсенал на выезде одолел Портсмут, забив два безответных гола.
Портсмут — Арсенал 0:2
Голы: Сократис, 45+4, Нкетия, 51
Портсмут: Басс — Маккрори, Болтон, Бургесс, Седдон — Уильямс, Макгиэн, Эванс (Кэннон, 74), Клоус, Харнесс (Куртис, 67) — Харрисон (Маркуис, 67)
Арсенал: Мартинес — Сака, Мари, Луис, Сократис — Торрейра (Себальос, 16), Гендузи, Мартинелли, Уиллок (Джака, 87), Нельсон (Мэйтленд-Найлс, 90) — Нкетия
Предупреждения: Макгиэн — Гендузи