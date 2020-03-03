Англия

Специалист поддержал свою команду после проигранного матча в Уотфорде.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп уверил, что несмотря на поражение от Уотфорда (0:3) не собирается жестко критиковать свою команда.

"Бывает, что я злюсь на игроков, но этого никогда не случается на командных собраниях. Если бы я пошел и наорал на ребят, как будто они только что проиграли 10 матчей подряд только потому, что у меня плохое настроение, то это было бы глупо".

"Мне все равно, чувствую я себя лучше или хуже, мне нужно, чтобы парни получили правильную информацию. Нисколько не сомневаюсь в характере игроков Ливерпуля, я был бы идиотом, если бы сомневался. Они заслужили мое доверие и веру в их силы, и они не потеряют этого из-за одной плохой игры", — цитирует немца Goal.com.

Следующий матч "красные" проведут против Челси в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Поединок состоится сегодня, 3 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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