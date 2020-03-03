Англия

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо — о летней трансферной кампании.

Жозе Моуриньо сомневается, что будет перестройка, но считает, что клуб необходимо усилить.

"Серьезных изменений не будет. Это не то, что нам нужно, а также это не профиль нашего клуба. Кроме того, так сейчас выглядит рынок".

"С каждым годом все сложнее и сложнее приобрести любого футболиста. Я не думаю о перестройке. Тем не менее, нам, конечно, нужно усилить состав", — приводит слова Жозе Моуриньо Sky Sports.

В текущем сезоне Тоттенхэм расположился на седьмой строчке в АПЛ с 40 пунктами в активе.

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