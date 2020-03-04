Англия

Хосеп Гвардиола решил оставить украинца на скамейке запасных в поединке против Шеффилд Уэнсдей.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола определился со стартовым составом на поединок против Шеффилд Уэнсдей, который пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Александр Зинченко попал в заявку "горожан" на этот матч, однако украинец остался за пределами стартовой одиннадцатки и будет наблюдать за игрой со скамейки запасных.

Манчестер Сити: Браво - Канселу, Стоунз, Отаменди, Менди — Родриго, Давид Сильва, Бернарду Силва — Марез, Жезус, Агуэро

Запасные: Эдерсон, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, Фернандиньо, Фоден, Гарсия

Напомним, матч Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити состоится сегодня в 21:45 по киевскому времени. В рамках Кубка Англии параллельно пройдут поединки Лестер — Бирмингем и Тоттенхэм — Норвич.

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