Англия

Форвард философски подошел последним неудачам команды.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане высказал свое мнение о поражении в Кубке Англии от Челси, а также прокомментировал последние неудачные результаты.

"Матч против Челси? Лучшая команда выиграла. В первом тайме мы играли хорошо и создали много моментов, но мы просто не забили, а у Челси было несколько моментов и им удалось забить два гола, так что игра окончена".

«Мы создали достаточно шансов для победы, но нам нужно быть более хладнокровны во время создания моментов, а это было не так. Но это часть футбола".

"Не важно, мы можем быть хоть великими чемпионами, но я думаю, что подобные моменты будут случаться с нами, и это не первый раз, и это не будет последний раз", — цитирует Мане Goal.

Вашему вниманию видеообзор неудачного для "красных" кубкового матча против лондонцев.