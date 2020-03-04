Челси – Ливерпуль, Getty Images
04 марта 2020, 06:24
В матче 1/8 финала Кубка Англии Челси одолел на своем поле Ливерпуль со счетом 2:0. Голами в составе "синих" отличились полузащитники Виллиан и Росс Баркли.
Челси – Ливерпуль 2:0
Голы: Виллиан, 13, Баркли, 64.
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Ковачич (Маунт, 42), Гилмур, Баркли — Виллиан (Жоржиньо, 51), Жиру (Джеймс, 90), Педро.
Ливерпуль: Адриан — Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Лаллана (Салах, 80), Фабиньо, Джонс (Милнер, 70) — Минамино, Ориги (Фирмино, 70), Мане.
Предупреждения: Фабиньо, Милнер, Мане.
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