Англия

Гол Серхио Агуэро вывел "горожан" в следующую стадию турнира.

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити отправился в гости к Шеффилд Уэнсдей.

Подопечные Хосепа Гвардиола на протяжении всего матча подтверждали свой статус фаворита, однако большинство моментов "горожанам" реализовать не удалось.

В конечном итоге победителя встречи определил единственный гол Серхио Агуэро, благодаря которому Манчестер Сити пробился в следующую стадию турнира.

Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити 0:1

Гол: Агуэро, 53

Шеффилд Уэнсдей: Уайлдсмит — Мерфи, Палмер, Иорфа, Бернер (Лис, 46), Фокс - Бэннан, Пелупесси, Ли (Хант, 63) — Форестьери (Флетчер, 56), Пелупесси, да Крус

Манчестер Сити: Браво - Канселу, Стоунз, Отаменди, Менди — Родриго, Давид Сильва, Бернарду Силва — Марез, Жезус, Агуэро (Стерлинг, 86)

Предупреждение: Палмер — Марез

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