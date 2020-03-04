Гол Серхио Агуэро вывел "горожан" в следующую стадию турнира.
Шеффилд Уэнсдей - Манчестер Сити, Getty Images
04 марта 2020, 23:36
В поединке 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити отправился в гости к Шеффилд Уэнсдей.
Подопечные Хосепа Гвардиола на протяжении всего матча подтверждали свой статус фаворита, однако большинство моментов "горожанам" реализовать не удалось.
В конечном итоге победителя встречи определил единственный гол Серхио Агуэро, благодаря которому Манчестер Сити пробился в следующую стадию турнира.
Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити 0:1
Гол: Агуэро, 53
Шеффилд Уэнсдей: Уайлдсмит — Мерфи, Палмер, Иорфа, Бернер (Лис, 46), Фокс - Бэннан, Пелупесси, Ли (Хант, 63) — Форестьери (Флетчер, 56), Пелупесси, да Крус
Манчестер Сити: Браво - Канселу, Стоунз, Отаменди, Менди — Родриго, Давид Сильва, Бернарду Силва — Марез, Жезус, Агуэро (Стерлинг, 86)
Предупреждение: Палмер — Марез
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