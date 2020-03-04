"Лисы" обыграли соперника с минимальным преимуществом.
Лестер - Бирмингем, Getty Images
04 марта 2020, 23:40
В поединке 1/8 финала Кубка Англии Лестер принимал на своем поле Бирмингем.
Команды долгое время не могли открыть счет, однако на 82-й минуте Рикарду Перейра реализовал свой момент и вывел Лестер в следующую стадию турнира.
Лестер — Бирмингем 1:0
Гол: Рикарду Перейра, 82
Лестер: Шмейхель - Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл - Мэддисон (Чоудхери, 84), Прат, Ндиди (Тилеманс, 60) - Олбрайтон, Ихеаначо, Грэй (Барнс, 66)
Бирмингем: Кэмп - Колен, Дин, Кларк-Солтер, Педерсен - Хардинг (Гарднер, 71), Кифтенбелд (Монтеро, 84), Шуньич, Мрабти (Кроули, 84) - Юткевич, Хоган
Предупреждение: Сеюнджю — Юткевич