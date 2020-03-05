Англия

С июля 2018 года голкипер провел за МЮ всего 110 минут на футбольном поле.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с резервным голкипером команды Ли Грантом. 37-летний англичанин продлил контракт с "красными дьяволами" до конца сезона-2020/21.

Стоит отметить, что Грант стал игроком МЮ в июле 2018 года, однако выиграть конкуренцию за место в основном составе у него получилось. С момента переезда на Олд Траффорд английский вратарь провел за первую команду всего два матча, в которых пропустил три гола.

Напомним, что в ноябре прошлого года Грант провел свой первый поединок в Лиге Европы, став самым возрастным дебютантом в еврокубках в истории Манчестер Юнайтед.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.