Англия

Оркун Кекчу может отправиться на повышение в чемпионат Англии.

Полузащитник Фейеноорда Оркун Кекчю попал в сферу интересов нескольких клубов английской Премьер-лиги, в число которых входят Арсенал и Эвертон. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, "канониры" и "ириски" планируют осуществить трансфер 19-летнего турка в летнее трансферное окно.

Фейеноорд осведомлен об интересе к своему футболисту, однако расставаться с ним на данным этапе нидерландский клуб не планирует.

Несмотря на то, что действующее соглашение Кекчю с роттердамцами истекает в 2023 году, руководство Фейеноорда уже ведет с вундеркиндом переговоры о новом контракте.

В текущем сезоне Оркун Кекчю провел в чемпионате Нидерландов 21 матча, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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