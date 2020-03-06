Англия

"Горожане" хотят видеть словака в своих рядах.

Как сообщает Calciomercato, Манчестер Сити готовит предложение руководству Интера касательно покупки защитника Милана Шкриниара.

По данным источника, "горожане" уже имели диалог с "нерадзурри" ранее на предмет приобретения словацкого футболиста, предложив за него 65 миллионов евро.

Интер не стал продавать Шкриниара Сити за эти деньги, установив ценник в 85 миллионов евро. Отмечается, что англичане готовы удовлетворить финансовые потребности итальянцев, выплатив за игрока требуемую сумму.

В текущем сезоне защитник провел 23 поединка в рамках Серии А, в которых он отметился одной результативной передачей и заработал шесть желтых карточек.