Италия

Манчестер Сити и Барселона заинтересованы в 25-летнем словаке.

Защитник Интера Милан Шкриниар следующим летом может сменить клубную прописку, однако "нерадзурри" не намерены расставаться с центрбеком и готовы его отпустить только за серьезную сумму.

Как сообщает Calciomercato, главными претендентами на 25-летнего словака являются Барселона и Манчестер Сити, которые предлагали за футболиста 65 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов.

Предложенная сумма не устроила руководство Интера, однако ситуация в данном вопросе может измениться, если потенциальный покупатель будет готов заплатить 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Милан Шкриниар провел 23 поединка в рамках Серии А, в которых он отметился одной результативной передачей и заработал шесть желтых карточек.

Ранее появлялась информация, что в услугах словацкого защитника также заинтересован мадридский Реал.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.