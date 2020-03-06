Англия

Маленькие английские клубы явно не согласились бы с президентом УЕФА.

Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что английский футбол должен взять пример с французского и перестать разыгрывать Кубок лиги. Этот турнир является вторичным в Англии по сравнению с Кубком страны. Немало тренеров в последние годы жаловались на загруженность календаря.

"Кубок Лиги уже отменен во Франции, осталась только Англия", — цитирует Чеферина Goal со ссылкой на The Times.

"Думаю, все знают, что всем будет лучше, если Кубок английской лиги перестанут разыгрывать. Но проблема в том, что через этот кубок вы финансируете множество клубов, которые находятся в несколько невыгодном положении, так что я понимаю эту проблему".

"Английский футбол также весьма привержен традициям, им нравятся вещи, которые были в нем годами".

Кубок Лиги разыгрывается в Англии с 1960 года. В последних трех розыгрышах триумфовал Манчестер Сити.