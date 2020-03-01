"Горожане" с минимальным преимуществом в счете одолели Астон Виллу.
Радость игроков Манчестер Сити, фото getty images
01 марта 2020, 20:26
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Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
Голы: Самата, 41 — Агуэро, 20, Родри, 30
Астон Вилла: Нюланд — Гильбер, Энгельс, Мингс, Таргетт — Дуглас Луис, Накамба, Эль-Мохаммади (Трезеге, 70) — Грилиш, Саматта (Дэвис, 80), Эль Гази (Хурихэйн, 70)
Манчестер Сити: Браво — Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко — Гюндоган (Де Брюйне, 58), Родриго, Фоден — Д. Силва (Б. Силва, 77), Агуэро (Жезус, 83), Стерлинг
Предупреждения: Эль-Мохаммади, Накамба, Мингс — Стерлинг, Родри