"Ириски" намерены сохранить лучшего бомбардира команды в текущем сезоне.
Доминик Калверт-Льюин, Getty Images
06 марта 2020, 10:23
Форвард Эвертона Доминик Калверт-Льюин заключит новый контракт с клубом, рассчитанный на пять лет, утверждает The Telegraph.
22-летний форвард хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне, забив 15 голов за "ирисок" во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром команды и может в ближайшее время получить дебютный вызов в сборную Англии.
Калверт-Льюин находится в системе Эвертона уже четыре года после своего перехода из Шеффилд Юнайтед.
"Ириски" идут на 11-м месте в Премьер-лиге после 28 туров, отставая от пятого места на пять очков.
Следующий матч команда проведет против Челси восьмого марта. Карло Анчелотти сможет руководить Эвертоном с тренерской скамьи – итальянец избежал дисквалификации за удаление в игре с Манчестер Юнайтед.