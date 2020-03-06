Англия

"Ириски" намерены сохранить лучшего бомбардира команды в текущем сезоне.

Форвард Эвертона Доминик Калверт-Льюин заключит новый контракт с клубом, рассчитанный на пять лет, утверждает The Telegraph.

22-летний форвард хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне, забив 15 голов за "ирисок" во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром команды и может в ближайшее время получить дебютный вызов в сборную Англии.

Калверт-Льюин находится в системе Эвертона уже четыре года после своего перехода из Шеффилд Юнайтед.

"Ириски" идут на 11-м месте в Премьер-лиге после 28 туров, отставая от пятого места на пять очков.

Следующий матч команда проведет против Челси восьмого марта. Карло Анчелотти сможет руководить Эвертоном с тренерской скамьи – итальянец избежал дисквалификации за удаление в игре с Манчестер Юнайтед.