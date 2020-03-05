Англия

Итальянский специалист отделался штрафом за эмоциональную дискуссию с арбитром.

После завершения поединка 28-го тура английской Премьер-лиги между Эвертоном и Манчестер Юнайтед (1:1), у главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти появилось несколько вопросов к работе главного арбитра, который отменил гол его команды в заключительные минуты встречи.

Итальянский специалист отправился выяснять отношения с рефери, и во время диалога коуч крайне эмоционально высказывал свое недовольство.

Крис Кавана, главный арбитр того матча, решил наказать Анчелотти красной карточкой уже после финального свистка, что оставляло вопросы касательно возможной дисквалификации наставника Эвертона.

Как сообщает журналист The Telegraph Крис Баскомб, Карло Анчелотти удалось избежать дисквалификации, поэтому он сможет руководить своей командой в предстоящем поединке против Челси. Единственное — тренеру пришлось заплатить штраф в размере 8 тысяч фунтов за критику в адрес FA.

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