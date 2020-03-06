Англия

Француз высказался о своей ситуации в лондонском клубе.

Нападающий Челси Оливье Жиру, контракт которого заканчивается в конце сезона, заявил, что счастлив в команде, несмотря на то, что был близок к уходу в январе.

"Я счастлив. Есть несколько недель, чтобы выиграть трофей. И после того, как я думаю, у меня есть впереди два-три хороших сезона. Сейчас не время говорить о контрактах. Но я приму решение, когда время придет".

"Все, что было, осталось позади. Это был тяжелый месяц для меня. Я просто поговорил с менеджером, и я поверил тому, что он сказал, что я получу свой шанс, и он дал мне мой шанс".

"Я пытался вернуть уверенность на поле. Я делаю свою работу изо всех сил, и я очень рад вернуться в команду. Конечно, моя уверенность лучше. Трансферное окно позади. Я игрок Челси, я снова счастлив здесь, и это самое главное", — приводит слова Жиру Goal.

Ранее французский футболист высказал свое мнение о шансах лондонской команды в Лиге чемпионов.