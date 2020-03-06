Англия

Полузащитники не покинут клуб свободными агентами.

Хавбеки Джонджо Шелви и Мэтт Ритчи заключили новые контракты с Ньюкасл Юнайтед, рассчитанные до лета 2023 года, сообщил официальный сайт "сорок".

28-летний Шелви перешел в Ньюкасл в январе 2016 года из Суонси. Он наиграл 130 матчей за "сорок" и в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром команды в АПЛ – пять голов.

30-летний Ритчи стал игроком Ньюкасла летом 2016. Он наиграл 139 поединков и забил 22 мяча.

Ньюкасл идет на 14-м месте в Премьер-лиге, набрав 32 очка в 28 турах. Следующий матч команда проведет против Саутгемптона седьмого марта.

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