Football.ua анонсирует матч 29-го тура АПЛ между Арсеналом и Вест Хэмом.
Арсенал – Вест Хэм, Getty Images
07 марта 2020, 07:55
Подопечные Микеля Артеты на своем поле примут коллектив Дэвида Мойеса.
Арсенал – Вест Хэм
7 марта, 17:00, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи – Мартин Аткинсон
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Даже когда появляется ощущение, что Арсенал вот-вот возвращается на победную тропу, это впечатление может оказаться ложным. Подопечные Микеля Артеты сенсационно вылетели из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч Олимпиакосу.
Таким образом, на стадии 1/16 "канониры" прекратили свое выступление в еврокубках, а ведь это был реальный шанс попасть в Лигу чемпионов, в случае победы в турнире. И маловероятно, что выход в 1/4 финала Кубка Англии особо порадовал болельщиков этой команды.
Вест Хэм, хоть и выглядит неубедительно, по итогам прошлого тура сумел покинуть зону вылета. Коллектив Дэвида Мойеса обыграл Саутгемптон на своем поле, а дебютный мяч забил зимний новичок Джаррод Боуэн. А из-за повреждения до сих пор не готов играть украинец Андрей Ярмоленко.
Напомним, что матч первого круга завершился убедительной победой Арсенала – 3:1.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Чеймберс, Тирни, Суареш, Торрейра, Колашинац – Соучек, Уилшир, Ярмоленко, Фредерикс
Под вопросом: … — …
Интересные факты:
Арсенал выиграл 9 из последних 10 домашних матчей против Вест Хэма во всех турнирах.
"Молотобойцы" уступили в пяти последних гостевых матчах в Премьер-лиге.
"Канониры" не проигрывали в последних семи матчах в АПЛ.
Вест Хэм пропускает как минимум два гола в последних трех гостевых матчах в чемпионате Англии.
прогноз 1:0