Англия

Football.ua анонсирует матч 29-го тура АПЛ между Арсеналом и Вест Хэмом.

Подопечные Микеля Артеты на своем поле примут коллектив Дэвида Мойеса.

Арсенал – Вест Хэм

7 марта, 17:00, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи – Мартин Аткинсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Даже когда появляется ощущение, что Арсенал вот-вот возвращается на победную тропу, это впечатление может оказаться ложным. Подопечные Микеля Артеты сенсационно вылетели из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч Олимпиакосу.

Таким образом, на стадии 1/16 "канониры" прекратили свое выступление в еврокубках, а ведь это был реальный шанс попасть в Лигу чемпионов, в случае победы в турнире. И маловероятно, что выход в 1/4 финала Кубка Англии особо порадовал болельщиков этой команды.

Вест Хэм, хоть и выглядит неубедительно, по итогам прошлого тура сумел покинуть зону вылета. Коллектив Дэвида Мойеса обыграл Саутгемптон на своем поле, а дебютный мяч забил зимний новичок Джаррод Боуэн. А из-за повреждения до сих пор не готов играть украинец Андрей Ярмоленко.

Напомним, что матч первого круга завершился убедительной победой Арсенала – 3:1.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Чеймберс, Тирни, Суареш, Торрейра, Колашинац – Соучек, Уилшир, Ярмоленко, Фредерикс

Под вопросом: … — …

Интересные факты:

Арсенал выиграл 9 из последних 10 домашних матчей против Вест Хэма во всех турнирах.

"Молотобойцы" уступили в пяти последних гостевых матчах в Премьер-лиге.

"Канониры" не проигрывали в последних семи матчах в АПЛ.

Вест Хэм пропускает как минимум два гола в последних трех гостевых матчах в чемпионате Англии.