Англия

Киран О'Хара не поможет своей команде в ближайших матчах.

В минувший уикенд между собой встречались Бертон и Питерборо – представители третьего по силе дивизиона Англии.

Арендованный у Манчестер Юнайтед голкипер Бертона Киран О'Хара укусил соперника в первом тайме против гостей. После рассмотрения этого эпизода было принято решение дисквалифицировать 23-летнего футболиста на шесть игр, сообщает Sky Sports.

Примечательно, что Киран свою вину отрицал, а также получил штраф в размере 2500 тысяч фунтов.

Отметим, что в итоге поединок между двумя командами завершился ничьей – 1:1.

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