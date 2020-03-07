Англия

Египтянин забил 20 и больше голов в третьем сезоне подряд.

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль принимает Борнмут на Энфилде. После первого тайма счет 2:1 в пользу "красных".

На 25-й минуте счет в матче сравнял Мохаммед Салах и отличился 16-м голом в АПЛ в нынешнем сезоне и 20-м во всех турнирах. Таким образом, египтянин в третьем сезоне подряд забивает 20+ голов за скаузеров.

В сезоне-2017/18 Салах отметился 44 точными выстрелами, а в прошлой кампании было забито 27 голов.

Таким же достижением может похвастаться Майкл Оуэн, который выступал за первую команды мерсисайдцев с 1997-го по 2004-й. В сезоне-2000/01 Оуэн отличился 24 голами и в конце сезона получил Золотой мяч. В следующей кампании Майкл отметился 28 результативными ударами. В кампании-2002/03 Оуэн вновь отличился 28 голами.

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