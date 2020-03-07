Поздний гол Александра Ляказетта принес "канонирам" минимальную победу (1:0).
радость игроков арсенала, getty images
07 марта 2020, 18:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Арсенал - Вест Хэм 1:0
Гол: Ляказетт, 78
Арсенал: Лено — Папастатопулос, Давид Луис, Мари, Сака — Себальос, Джака — Пепе (Нельсон, 69), Озил (Бельерин, 89), Обамеянг — Нкетиа (Ляказетт, 60)
Вест Хэм: Фабиански — Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Нобл (Соучек, 81) — Боуэн (Снодграсс, 90), Форнальс (Фелипе Андерсон, 87), Антонио — Алле
Предупреждения: Папастатопулос — Форнальс, Антонио