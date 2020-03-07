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Арсенал - Вест Хэм 1:0
Гол: Ляказетт, 78

Арсенал: Лено — Папастатопулос, Давид Луис, Мари, Сака — Себальос, Джака — Пепе (Нельсон, 69), Озил (Бельерин, 89), Обамеянг — Нкетиа (Ляказетт, 60)

Вест Хэм: Фабиански — Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Нобл (Соучек, 81) — Боуэн (Снодграсс, 90), Форнальс (Фелипе Андерсон, 87), Антонио — Алле

Предупреждения: Папастатопулос — Форнальс, Антонио