Англия

Голкипер подвел итог матчу против Борнмута.

Голкипер Ливерпуля Адриан прокомментировал матч АПЛ против Борнмута (2:1), заявив, что неудачная чреда результатов команды закончилась.

"Это была тяжелая игра после нескольких плохих результатов. Доверие ко всем немного снизилось, но я думаю, что сегодня мы показали, что победный менталитет вернулся".

"Команда совершила камбэк после раннего гола Борнмута, но мы показали, что мы впорядке. Команда готова завершить сезон и преодолеть грядущие проблемы".

"Было действительно важно получить три очка, чтобы вернуть эту уверенность снова. Я думаю, что опытные игроки должны показать характер на поле", — цитирует Адриана Goal.

Также испанский вратарь высказал свое мнение о грядущей игре в Лиге чемпионов против Атлетико.