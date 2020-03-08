Англия

Норвежец считает, что конкуренция пойдет на пользу хавбеку.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение о конкуренции между полузащитником Скоттом Мактоминеем и новичком Бруну Фернандешем.

"Бруну может помочь Скотту улучшиться, определенно. Фернандеш значительно поможет команде и многому научит молодого парня".

"Конечно, я не должен называть Скотта совсем молодым, ему 23 года, но он все еще изучает футбол. Бруну знает его наизнанку. Он прошел большой путь, он путешествовал, у него были взлеты и падения".

"Он был в Италии, Португалии, поэтому он научился справляться с неудачами. Он поможет всем игрокам, включая Скотта", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее свою оценку игре Фернандеша дал главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола.