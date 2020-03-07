Англия

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал переход португальца в стан "красных дьяволов".

Пеп Гвардиола накануне игры против Манчестер Юнатйед пожаловался, что Манчестер Сити постоянно приписывают интерес к другим игрокам. Испанец отметил, что "горожане" не интересовались Бруну Фернандешем.

"Я говорил много раз, что нас связывают с миллионами игроков каждый месяц. Клуб не вел переговоры с агентом Бруну Фернандеша.

Это мой тип игрока? Я не знаю, что это значит. Мне также нравятся защитники и те, кто отлично играет головой. Думаю, Фернандеш — исключительный игрок, и именно поэтому его купил Манчестер Юнайтед", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Манчестер Сити сыграет против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд в рамках дерби. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция. Начало матча состоится в воскресенье, 8 марта, в 18:30.