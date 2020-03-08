Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч АПЛ.
Александр Зинченко, фото getty images
08 марта 2020, 17:40
Манчестер Сити в принципиальном поединке сразится с Манчестер Юнайтед. Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе Александру Зичненко.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу — Ван-Биссака, Матич, Фред, Уильямс — Фернандеш — Джеймс, Мартиаль
Запасные: Ромеро, Байи, Туанзебе, Мата, МакТоминей, Игало, Гринвуд
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко — Б. Силва, Родри, Гюндоган — Фоден, Агуэро, Стерлинг
Запасные: Браво, Уокер, Менди, Гарсия, Д. Силва, Жезус, Марез
Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.