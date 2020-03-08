Англия

Менеджер Юнайтед прокомментировал игру против Сити.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение о победе его команды в очном поединке против Манчестер Сити (2:0).

"Желание, отношение к делу, преданность, связь между фанатами и игроками порадовали меня больше всего. Иногда мы давили на Сити, оттесняли к их воротам, мы старались быть агрессивными. Мы заставили их совершать ошибки, и мы довольны результатом".

"Для меня большая честь быть менеджером такой команды, которая так вкладывает себя в наше общее дело. Вы не можете просить больше. Они будут улучшаться как игроки".

"Для наших игроков победить такую команду, как Манчестер Сити, — это очень здорово, я рад за них", — цитирует Солскьяера BBC.

Ранее свой комментарий после матча дал главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.