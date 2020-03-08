Англия

Менеджер "горожан" — о матче против Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола дал свою оценку поединку АПЛ, в котором его команда проиграла Манчестер Юнайтед (0:2).

"Мы играли хорошо. Мы немного сдали в последней трети матча, но вторая половина была лучше, и это было хорошее выступление. Сити играет одинаково, создаем давление на соперника и хорошо защищаемся. У нас все в порядке".

"Мы контролировали нашу игру, но, к сожалению, мы пропустили гол. Они ждали наших ошибок".

"Эдерсон? Он спас нас в одном или двух эпизодах, он исключительный вратарь. Я не намерен судить своих игроков, ошибки — это часть игры. Он восстановится и станет еще лучше", — цитирует Гвардиолу BBC.

К слову, благодаря поражению Сити, Ливерпулю осталось выиграть лишь две игры, чтобы оформить чемпионство в АПЛ.