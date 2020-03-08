Англия

Эксперимент Фрэнка Лампарда с составом не помешал Челси обыграть Эвертон.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Челси разгромил на своем поле Эвертон со счетом 4:0.

Примечательно, что главный тренер "синих" Фрэнк Лампард вновь доказал, что не стесняется делать ставку на молодых футболистов.

Челси впервые в своей истории провел матч в чемпионате Англии, когда в составе присутствовало сразу три футболиста, которым не исполнилось 19 лет.

Лампард сперва включил в старт полузащитника Билли Гилмура (18 лет и 271 день), а после во втором тайме выпустил на замену хавбека Фаустино Анхорина (18 лет и 106 дней) и нападающего Армандо Брою (18 лет и 180 дней).

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