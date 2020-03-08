Подопечные Фрэнка Лампарда отправили в ворота соперника четыре безответных мяча (4:0).
Радость игроков Челси, фото getty images
08 марта 2020, 17:51
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Челси — Эвертон 4:0
Голы: Маунт, 14, Педро, 21, Виллиан, 52, Жиру, 54
Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Баркли, Гилмур, Маунт (Джеймс, 60) — Педро, Жиру (Броя, 87), Виллиан (Анхорино, 71)
Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Кин, Холгейт, Динь — Бернард (Уолкотт, 46), Гомеш, Дэвис (Мойзе Кин, 58), Сигурдссон — Ришарлисон, Калверт-Льюин (Гордон, 76)
Предупреждения: Зума — Гомеш, Холгейт