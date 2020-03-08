Англия

Испанский специалист проводит худшую кампанию в своей карьере, если обращать внимание на статистику.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед уверенно обыграл принципиального соперника Манчестер Сити, забив два безответных мяча (2:0).

Для "горожан" данное поражение стало седьмым в текущем сезоне, что стало антирекордом для главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Испанский специалист за всю свою тренерскую карьеру никогда не проигрывал больше матчей в рамках топ-чемпионатов за один сезон, чем в нынешней кампании.

До этого худшим результатом Гвардиолы было шесть поражений в сезоне-2016/17, когда его Манчестер Сити занял третью строчку, а чемпионом стал Челси Антонио Конте.

Стоит отметить, что победа Манчестер Юнайтед над Манчестер Сити приблизила Ливерпуль к досрочному завоеванию чемпионства АПЛ. Теперь "красным" необходимо добыть всего две победы, чтобы гарантировать себе золотые медали.

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