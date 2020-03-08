Англия

Поражение Ман Сити от МЮ приблизило команду Юргена Клоппа к долгожданному трофею.

Манчестер Юнайтед нанес поражение Манчестер Сити в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги (2:0), благодаря чему лидер турнирной таблицы Ливерпуль стал еще на один шаг ближе к досрочному чемпионству.

Подопечные Хосепа Гвардиолы, которые являются ближайшими преследователями "красных", из-за потери очков на Олд Траффорд позволили мерсисайдскому клубу оторваться на 25 очков.

Таким образом, теперь Ливерпулю необходимо добыть всего две победы, чтобы обеспечить себе золотые медали АПЛ. Если Ман Сити вновь потеряет очки, то "красные" могут стать чемпионами еще раньше.

Напомним, в следующих двух турах чемпионата Англии команде Юргена Клоппа предстоит встретиться с Эвертоном и Кристал Пэлас.

Стоит отметить, ранее Ливерпуль упустил возможность стать самым титулованным клубом Англии уже в этом сезоне после поражения от Челси в Кубке Англии.

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