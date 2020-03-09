Англия

Новичок Манчестер Юнайтед прекрасно проявил себя в прошлом месяце.

Болельщики назвали полузащитника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша лучшим игроком Премьер-лиги в феврале, сообщила Ассоциация профессиональных футболистов в Твиттере.

Бруну в трех февральских матчах АПЛ отметился голом и двумя ассистами. Португалец записал в свой актив результативную передачу в игре с Челси, а также "гол+пас" с Уотфордом.

Кроме Фернандеша на титул претендовали Маркос Алонсо (Челси), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Доминик Калверт-Льюин (Эвертон), Мэтт Доэрти (Вулверхэмптон) и Ник Поуп (Бернли).

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