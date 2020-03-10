Англия

Немецкий вингер не очень доволен своим положением в английском клубе.

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане желает покинуть клуб, уверяет журналист Sky Germany Макс Беренбек. При этом для игрока важно, чтобы в новом клубе ему предложили высокую зарплату и долгосрочный контракт.

Главным претендентом на немца является Бавария, однако мюнхенцы не спешат с трансфером. Лерой в этом сезоне практически не играл из-за травмы колена и пока неизвестно, сможет ли он вернуться на свой уровень.

Манчестер Сити не против, чтобы Лерой остался в клубе, однако пока что не будет вести переговоры о продлении контракта, тем более – на улучшенных условиях.

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