Англия

Football.ua проанализировал удачную серию "красных дьяволов" и то, что ждет команду дальше.

Манчестер Юнайтед миновал все возможные кризисы и выдал серию из 10 беспроигрышных поединков. "Красные дьяволы" выходят на финальный отрезок сезона в отличном настроении, с адекватной позицией в чемпионате, от которой можно отталкиваться в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, а также по-прежнему борются за два титула.

Апогеем последних успехов команды Оле-Гуннара Солскьяера стала победа в манчестерском дерби. Что же послужило толчком, есть ли смысл радоваться и что ждать дальше? Football.ua разобрался в сложившейся ситуации.

Абсолютно неслучайно вышло, что результаты Манчестер Юнайтед пошли вверх с приходом Бруну Фернандеша. Сложно сказать, что от португальца ожидали подобного уровня игры, но он очень заметно встряхнул манкунианцев. Манчестер Юнайтед наконец-то получил долгожданную "десятку" — человека, который делает обостряющие передачи, тащит мяч вперед и не боится бить из-за пределов штрафной. К тому же, португалец абсолютно точно успел стать ментальным лидером за короткий срок. Фернандеш требователен к себе и партнерам и не боится об этом говорить прямо на поле.

За последние десять поединков Манчестер Юнайтед пропустил лишь в двух встречах. Стала ли играть надежнее оборона, чем это было раньше? Разве что немного увереннее. Фернандеш разгрузил Фреда, которому больше не нужно дирижировать действиями команды из глубины. Теперь экс-игрок Шахтера занимается своими прямыми обязанностями. Бруну отдает не очевидные передачи, которые просто не подвластны Лингарду и Перейре, а ведь именно они выступали в его роли ранее.

Стоит отдать должное и Неманье Матичу. Серб набрал отличную форму и существенно укрепил центр поля Манчестер Юнайтед. Очень своевременный маневр от Матича! Отмечаем двужильного Фреда и в этом компоненте, а также Мактоминея, который восстановился после травмы. Центр поля "красных дьяволов" начал функционировать здраво - все заняты своим делом. К тому же, теперь доступна хоть какая-то ротация, что до этого было роскошью для Солскьяера.

Помимо существенного улучшения в игре, команда элементарно поверила в себя, и это видно невооруженным взглядом. Понятно, что до полноценного рисунка игры имени Солскьяера далеко. Манкунианцы по-прежнему испытывают трудности со взломом массированной обороны соперника. Однако теперь есть на кого навешивать. Больно было смотреть, как шли кроссы на Рашфорда и Мартиаля, которые явно не созданы для верховой борьбы. Игало, которого выписали из Китая, отлично вписался и уже успел забить не один мяч. Нигериец уверенно чувствует себя в штрафной и великолепно работает корпусом. Если он продолжит в том же духе, то Манчестер Юнайтед всерьез задумается о его покупке.

Кроме очевидной пользы, Фернандеш дал серьезный сигнал о проблеме, которую "красные дьяволы" должны будут решить летом. Порой, смотря игру Манчестер Юнайтед, возникало четкое ощущение, что португальцу не хватает нескольких умных партнеров в атаке. Мартиаль не всегда понимает куда ему открываться, от Джеймса частенько исходят слишком прямолинейные решения. Не раз были моменты, когда Фернандеш оставался в районе одиннадцатиметровой отметки один, но партнеры не давали ему пас, нанося удар по воротам. Если рядом с португальцем находится Мата, то сразу видно, что это исполнители одной породы. Мяч у них ходит совсем иначе.

Летом Манчестер Юнайтед нужны еще один-два игрока высокого уровня в атаку. Очевидной кандидатурой видится Санчо, также ходят слухи о Грилише и Мэддисоне. Джейдон великолепно вписался бы на правый фланг Манчестер Юнайтед и это было бы очень "сочно", не иначе. К тому же, по сообщениям СМИ, англичанин не против оказаться в красной части Манчестера. Также появление Фернандеша дало сигнал, что с Погба можно смело прощаться. Нахождение француза в команде просто больше не имеет смысла и летом с ним нужно расставаться, если не последует "потепление" в отношениях.

Нужно отдать должное и Оле-Гуннару Солскьяеру. Может быть, по тренерской работе к нему и остаются вопросы, но он прогрессирует, о чем даже говорят игроки. С менеджерской точки зрения — норвежец великолепен. Он начал сложный и длительный процесс, который идет в верном направлении. Однако стоит понимать, что без путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон вес происходящего существенно снизится. Победы над представителями ТОП-6 не будут стоить ничего, если терять очки против Бернли на постоянной основе.

Летом клубу важно продолжить проведение правильной трансферной политики. Магуайр — лидер обороны, Ван-Биссака — страшный сон Стерлинга и любого другого прямого конкурента на поле, Джеймс — отличный игрок за свои деньги, Фернандеш — новая звезда Манчестера, а Игало забивает в футболке любимой команды. Пока что все идет отлично, но ближайшим летом, помимо правильных покупок, нужно продолжить начатую чистку.

С Погба уже разобрались. Проблемой также может стать Санчес, который вряд ли вписывается в планы Солскьяера и имеет очень большой оклад. Лингард и Перейра — просто не могут выступать на высоком уровне. Старания не занимать ни одному из них, но в таких больших клубах этого недостаточно. Остальные же игроки не вызывают больших вопросов.

Что касается входящих трансферов, то помимо креативных игроков в полузащиту, может понадобиться центральный защитник. Солскьяер располагает Линделефом, Магуайром, Байи, Туанзебе и Джонсом, но последние два редко появляются на поле. К тому же, нет полного доверия и к Байи. Третьего центрального защитника часто играет Шоу. Если Манчестер Юнайтед квалифицируется в Лигу чемпионов, то нет смысла отказываться от схемы с тремя защитниками в больших матчах. Она ведь работает. Самым простым и очевидным кажется возвращение Смоллинга. Опытный защитник хорошего уровня. Что нужно еще?

Также неоднозначно выглядят позиции сменщиков Ван-Биссаки и Шоу. Далот не набрал оптимальную форму, а Уильямс все-таки еще молод и допускает много ошибок, хотя и имеет огромный потенциал. Сложно сказать, будет ли кто-то приглашаться на их места. Не менее острым остается вопрос нападающего. Солскьяер хочет, чтобы его форвард забивал 30 голов за сезон. Кто на это способен?

Рашфорд на позиции вингера до травмы успел наколотить 19 голов. Мартиаль пока что остановился на 16 точных ударах. Гринвуд, который в перспективе может стать топ-бомбардиром, настрелял 11. Сложно назвать Мартиаля классических нападающим — французу не хватает мощи. Наверное, у Антони есть время убедить Солскьяера в ненадобности покупки нового нападающего. К тому же, норвежец наверняка не позволит себе затормозить прогресс Гринвуда.

Как бы не закончился сезон, Солскьяер уже проделал хорошую работу и заложил фундамент новой команды. Норвежцу очень нужна Лига чемпионов, и он вместе с игроками сделает все, чтобы туда квалифицироваться. Футболисты верят в Оле, а он - в Манчестер Юнайтед.

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