Англия

Матч 30-го тура чемпионата Англии против Челси может стать последним для Дина Смита в роли тренера Астон Виллы.

Последним шансом для Дина Смита сохранить работу на посту главного тренера Астон Виллы является успешный результат в матче 30-го тура первенства АПЛ против Челси — сообщает The Telegraph.

Несмотря на то, что лишь в ноябре 2019 года Астон Вилла продлила контракт со Смитом до 2023 года, серия из четырех поражений в чемпионате, после которого команда опустилась на предпоследнее место, и проигранный финал Кубка лиги заставили руководство клуба задуматься о целесообразности продолжения сотрудничества.

Матч Астон Вилла — Челси состоится в субботу, 14 марта. Начало в 19:30 по киевскому времени.

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