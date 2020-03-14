Англия

"Манкунианцы" не планируют отпускать француза.

Манчестер Юнайтед хочет в ближайшее время активировать пункт автоматического продления контракта полузащитника Поля Погба, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, на прошлой неделе руководство уведомило агента игрока Мино Райолу о том, что клуб намерен продлить договор до 2022 года.

Отмечается, что сам Погба, в свою очередь, хочет покинуть Олд Траффорд по окончанию сезона, так как цель французского футболиста — вернуться в Ювентус.

Тем не менее, главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер ранее заявил, что не ожидает ухода полузащитника из команды будущим летом.