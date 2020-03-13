Англия

Тренер "красных дьяволов" не планирует расставание с французским полузащитником.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер не ожидает, что полузащитник Поль Погба не покинет клуб летом.

"Поль – наш игрок. У него еще два года по контракту плюс опция продления на еще один сезон. Так что можете ожидать, что Погба останется в Манчестер Юнайтед и в следующем сезоне", — цитирует Солскьяера журналист The Telegraph Джеймс Дакер.

В нынешнем сезоне Погба из-за различных травм сыграл только в восьми матчах во всех турнирах, отметившись двумя ассистами.

Различные СМИ приписывали интерес к Погба Ювентусу, Реалу, ПСЖ и другим европейским грандам. МЮ, по уверениям прессы, не готов отпустить Поля менее, чем за 100 млн евро.