Молодой хавбек рассказал о влиянии испанца.
Билли Гилмор, getty images
14 марта 2020, 15:35
Полузащитник Челси Билли Гилмор, который попал в состав первой команды во второй половине сезона, рассказал о своем кумире.
"Это всегда был Иньеста. Мне просто понравилось то, как он играл, как он отдавал передачи и распоряжался мячом".
"Мне нравится играть активно, влиять на матч и создавать картину игры. Мне всегда говорили, что нужно много работать, а все остальное встанет на свои места", — цитирует Гилмора Goal.
Ранее сообщалось, что 18-летний шотландский футболист уже попал в сферу интересов Реала и Барселоны.