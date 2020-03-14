Англия

Молодой хавбек рассказал о влиянии испанца.

Полузащитник Челси Билли Гилмор, который попал в состав первой команды во второй половине сезона, рассказал о своем кумире.

"Это всегда был Иньеста. Мне просто понравилось то, как он играл, как он отдавал передачи и распоряжался мячом".

"Мне нравится играть активно, влиять на матч и создавать картину игры. Мне всегда говорили, что нужно много работать, а все остальное встанет на свои места", — цитирует Гилмора Goal.

Ранее сообщалось, что 18-летний шотландский футболист уже попал в сферу интересов Реала и Барселоны.