Испанские гранды нацелились на хавбека Челси.
Билли Гилмор, Getty Images
07 марта 2020, 15:03
Полузащитник Челси Билли Гилмор попал в сферу интересов Барселоны и мадридского Реала, информирует El Desmarque.
Испанские гранды следят за выступлениями юного хавбека и попытаются подписать его следующим летом. В услугах шотландца также заинтересован Манчестер Сити.
Гилмор присоединился к Челси в 2017 году из академии Рейнджерс. В текущем сезоне 18-летний игрок провел 6 поединков в футболке "синих".
Действующий контракт Гилмора с Челси рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что полузащитник Виллиан отказался от нового контракта в Челси.
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