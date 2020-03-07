Англия

Испанские гранды нацелились на хавбека Челси.

Полузащитник Челси Билли Гилмор попал в сферу интересов Барселоны и мадридского Реала, информирует El Desmarque.

Испанские гранды следят за выступлениями юного хавбека и попытаются подписать его следующим летом. В услугах шотландца также заинтересован Манчестер Сити.

Гилмор присоединился к Челси в 2017 году из академии Рейнджерс. В текущем сезоне 18-летний игрок провел 6 поединков в футболке "синих".

Действующий контракт Гилмора с Челси рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник Виллиан отказался от нового контракта в Челси.

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