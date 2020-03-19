Англия

Football.ua проанализировал прогресс бразильского полузащитника.

Манчестер Юнайтед ушел на коронавирусный перерыв в отличной форме. Оле-Гуннар Солскьяер наконец-то добился большего взаимопонимания в команде на поле и одним из ключевых факторов стал экс-игрок Шахтера Фред.

Бразилец немного освободился от задач глубинного плеймейкера с приходом Бруну Фернандеша и расцвел при выполнении своих прямых обязанностей. Возникает ощущение, что Фред просто-таки двужильный и покрывает огромное пространство на футбольном поле. Такого исполнителя хочет иметь каждый тренер.

Однако вовсе не стоит смотреть на Фреда только как на разрушителя. У бразильца два гола и четыре ассиста в этом сезоне. Пять результативных действий пришлись на последние матчи. Оле-Гуннар Солскьяер подколол бразильца после игры с Брюгге, отметив, что боялся не дожить до того момента, когда Фред забьет вновь, а тот взял и оформил дубль.

Фред в этом сезоне показывает отличный уровень точности передач — 85% на чужой половине поля и более 90% на своей. Бразилец каждый поединок один из лучших на поле по количеству возвращенных мячей. Полузащитник практически по всем показателям превосходит Нголо Канте — одного из лучших представителей среди опорных полузащитников, хотя и нужно понимать, что у француза явно не лучший сезон.

Но и Фред куда более вариативен в атакующих действиях. В Шахтере бразилец вел игру команды и это существенно увеличило его арсенал. Фред делает много проникающих передач вперед. Ранее в Манчестер Юнайтед это был не лучший компонент его игры, но сейчас бразилец чувствует уверенность, которая, конечно же, подпитывается удачными результатами команды.

К тому же, полузащитник остается самым универсальным игроком центра поля Манчестер Юнайтед. Фред может исполнять роль самого оборонительного полузащитника при более атакующей модели игры. Например, после возвращения Погба Солкьяер получит возможность комбинировать француза вместе с Бруну Фернандешем и это выглядит очень заманчиво. Однако все чаще бразильца можно наблюдать немного левее, а Скотта Мактоминея несколько правее. Основанием же служит Матич, который тоже набрал отличную форму.

Отдельно стоит отметить игру Фреда в манчестерском дерби. Бразилец покинул Олд Траффорд последним — полузащитнику пришлось сдавать доппинг-тест. Вот как надо впечатлять соперника, чтобы в конце игры выбрали именно тебя.

Тренерский штаб тоже не оставляет без внимания успехи Фреда на футбольном поле. Майк Фелан, ассистент Оле-Гуннара Солсьяера, считает, что бразилец хорошо прижился в команде.

"Фред понимает клуб, в котором находится. Он стал больше понимать свою позицию. Теперь Фред более уверен в себе, что можно видеть в его игре".

Ни для кого не секрет, что бразильцы — люди настроения. И когда в тебя не верит главный тренер, как это было при Моуриньо, показывать максимум Фред не мог. Однако теперь бразилец доказал всем, что он игрок высокого уровня. Свою роль также сыграли Майкл Каррик и Киран МакКенна.

"Они говорили о более быстром мышлении на поле для перемещения мяча вперед, выборе позиции и важности хорошего начала игр. Это помогло мне адаптироваться к английскому футболу", — сказал Фред.

Чтобы понять, насколько бразилец проникся помощью этих специалистов, просто обратите внимание на то, куда он побежал праздновать второй гол "красных дьяволов" в дерби. Да, пока все поздравляли Скотта Мактоминея, Фред мчал к Каррику и МакКенне. Полузащитник считает, что наконец-то завершил процесс адаптации.

"И результаты, и ситуация для меня в команде стали намного лучше. Нужно продолжать в том же духе. Моя уверенность выше, чем в любое время после приезда на Олд Траффорд. Я чувствую, что полностью адаптирован к этому огромному клубу, товарищам по команде и к жизни в Англии".

Однако вовсе не стоит говорить о Фреде, как о боевой единице ТОП-уровня. По крайней мере, это бразильцу еще нужно доказать. Центр поля Манчестер Юнайтед выглядит слаженным механизмом - все игроки дополняют друг друга. Сам же Фред отдает должное своим партнерам.

"У Матича есть класс и футбольный интеллект. Чувствую, что разные игроки в центре поля дополняют друг друга. Нам понадобятся все исполнители".

Бруну Фернандеша бразилец тоже не упустил. Игрокам не потребовалось много времени, чтобы найти общий язык на поле и вне его.

"Отличный игрок. Наблюдал за ним по матчам в Спортинге и сборной Португалии. Я был очень счастлив, когда он приехал сюда. Бруну лучше говорит на английском, чем я, поэтому мы общаемся на португальском. Чувствую, что у нас с ним хорошая связь на поле".

Спад Манчестер Юнайтед не лучшим образом повлиял на Фреда и, согласно последнему обновлению Transfermarkt в декабре, стоимость бразильца составляет всего лишь 22 миллиона евро. К тому же, Фред не получает вызовы в сборную. Конечно, говорить об играх национальных команд сейчас довольно сложно ввиду сложившейся ситуации из-за коронавируса, но бразилец делает отличную работу, чтобы попасть в сборную.

Полузащитник верит, что сможет заслужить вызов в национальную команду качественной игрой в клубе и пополнить свой актив из 11 поединков за бразильцев.

"Конечно,я хочу больше играть за Бразилию. Я чувствую, что если играю хорошо за свой клуб, то у меня есть шанс сыграть за свою страну".

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