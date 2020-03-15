Англия

Испанец похвалил своего одноклубника.

Защитник Арсенала Пабло Мари дал свою оценку игре футболиста "канониров" Давиду Луису.

"Мы знаем, что Давид — невероятный игрок. У него была хорошая карьера, и он отличный футболист, а также играть с ним очень легко на поле. Два последних матча с ним в старте были качественными, потому что я сосредоточился только на своей работе, и мне не нужно было сосредотачиваться на других".

"С Луисом играть легко, если вас ждет большой матч. Мы знаем, что он опытный игрок. Всем в Арсенале комфортно играть с ним", — цитирует Мари Goal.

Ранее испанский футболист поделился своими эмоциями после дебютной игры в АПЛ.