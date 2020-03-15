Англия

Испанец рассказал о своих ощущениях после дебютной игры на Эмирейтс.

Новичок Арсенала Пабло Мари поделился мнением о своем дебюте в АПЛ в матче против Вест Хэма (1:0).

"Для меня это был невероятный день. Все провели прекрасную игру, мы победили, а это самое главное. Прекрасно ощущал себя на поле.

Я получал удовольствие, выступая на домашней арене перед нашими болельщиками. Надеюсь, буду играть в следующих матчах с теми же ощущениями.

Болельщики спели песенку в мою честь, я был очень рад ее услышать. Это значит, что они довольны мной и моей работой, что приятно. Буду стараться выкладываться во всех матчах", – приводит слова Мари порталу Goal.com.

Напомним, Мари присоединился к Ливерпулю в конце января на правах аренды из Фламенго. В футболке "канониров" 26-летний игрок уже провел 2 поединка.

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