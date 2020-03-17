Англия

Ивуариец высказался о работе с менеджером Юнайтед.

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи заявил, что игровой опыт главного тренера команды Оле-Гуннара Солскьяера важен команде.

"Важно иметь возможность работать с кем-то, кто является бывшим игроком. Кто-то, кто понимает ситуации игроков, понимает все, что может происходить время от времени в нашей жизни".

"Потому что в футбол играют не только на поле. Он во всем, что происходит в игре, в вещах, которые люди не видят. И он тот, кто понимает все, и это очень помогает команде. Солскьяер не просто тренер, он — обычный человек. Наличие такой личности в клубе дает игрокам больше сил", — сказал Байи ESPN FC.

Ранее нападающий Юнайтед Одион Игало признался, что никогда и не думал, что будет играть за "манкунианцев".