Англия

Нигериец рассказал о неожиданном повороте в карьере.

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало, который находится в команде на правах аренды, заявил, что не мог даже предположить, что когда-то наденет футболку "манкунианцев".

"Если бы я сказал кому-то в детстве, что буду играть за Манчестер Юнайтед, мне бы сказали, что я сошел с ума, потому что тогда вы даже не знаете, что нас ждет в будущем".

«Во-первых, в моем случае вы просто хотите уехать за пределы страны, чтобы начать играть — даже за небольшую команду, не говоря о Юнайтед. В детстве я великолепно поддерживал их. Я старался смотреть каждую игру "манкунианцев", если это было возможно. Я до сих пор помню эти воспоминания".

"Я никогда не предполагал, что так и будет. Даже когда я играл в Премьер-лиге за Уотфорд, я никогда не думал, что это произойдет", — цитирует Игало Goal.

Ранее нигерийский футболист рассказал о поддержке со стороны одноклубников.