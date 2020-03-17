Англия

Австриец продолжит работать в английской команде.

Главный тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль готов продлить свое действующее соглашение с клубом, сообщает Daily Echo.

Ранее сообщалось, что руководство "святых" довольно работой 52-летнего австрийского специалиста, предложив ему начать переговоры о новой сделке.

Действующий контракт тренера с английским клубом рассчитан до июня 2021 года. Хазенхюттль работает во главе Саутгемптона с декабря 2018 года, сменив на этом посту Марка Хьюза.

Ранее сообщалось, что "святые" в летнее трансферное окно намерены вернуть в команду полузащитника Адама Лаллану.