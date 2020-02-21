Английский хавбек имеет шанс вернуться в родной клуб.
Адам Лаллана, getty images
21 февраля 2020, 09:55
Руководство Саутгемптона рассматривает вариант с возвращением в команду полузащитника Ливерпуля Адама Лаллану, сообщает Express.
Напомним, английский футболист закончил академию "святых" и выступал за первую команду до 2014 года, после чего переехал в мерсисайдский клуб.
Известно, что действующий контракт хавбека истекает в конце сезона. На сегодняшний день за Ливерпуль Лаллана провел 175 поединков, забив 22 гола.
Ранее сообщалось, что серьезную конкуренцию Саутгемптону в борьбе за игрока состави Лестер, который уже начал переговоры.