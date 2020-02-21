Англия

Английский хавбек имеет шанс вернуться в родной клуб.

Руководство Саутгемптона рассматривает вариант с возвращением в команду полузащитника Ливерпуля Адама Лаллану, сообщает Express.

Напомним, английский футболист закончил академию "святых" и выступал за первую команду до 2014 года, после чего переехал в мерсисайдский клуб.

Известно, что действующий контракт хавбека истекает в конце сезона. На сегодняшний день за Ливерпуль Лаллана провел 175 поединков, забив 22 гола.

Ранее сообщалось, что серьезную конкуренцию Саутгемптону в борьбе за игрока состави Лестер, который уже начал переговоры.