Англия

Нападающий неуверен в своем будущем.

Нападающий Челси Тэмми Абрахам взял паузу в текущих переговорах с клубом о новом контракте, утверждает Metro Sport.

Напомним, действующее соглашение английского футболиста с лондонцами истекает в 2022 году, но "синие" хотят как можно скорее связать игрока новой сделкой.

По данным источника, стороны расходятся в требованиях по зарплате, а также Абрахам опасается, что клуб приобретет нового нападающего летом, что ставит под угрозу его место в старте.

Ранее сообщалось, что молодого игрока признали лучшим футболистом Лондона в английской Премьер-лиге.