Англия

Англичанин поделился своим планами на будущее.

Защитник Атлетико Киран Триппьер признался, что хотел бы завершить выступления на профессиональном уровне в Бернли.

Английский футболист выступал в составе "бордовых" в 2011-15 годах, после чего перешел в Тоттенхэм.

"У нас отличные отношения с Шоном Дайчем, он зовет меня обратно. Однажды это произойдет и я стопроцентно буду играть за них. Я хотел бы завершить там карьеру. Моя цель – завершить карьеру в Бернли. Хочу играть на самом высоком уровне как можно дольше, но однажды наступит момент", – приводит слова Триппьера Sky Sports.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 26 поединков в составе Атлетико, отличившись четырьмя ассистами.

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