Англия

Вингер близок к тому, чтобы покинуть "горожан" летом.

Как сообщает Bild, Манчестер Сити получил два официальных предложение касательно покупки крайнего полузащитника команды Лероя Сане.

По данным источника, одним из клубов, которые намерены приобрести вингера, остается Бавария. Отмечается, спортдир мюнхенцев уже провел первый раунд переговоров с "горожанами".

Тем не менее, источник не называет второй клуб, лишь отмечая, что за ситуацией вокруг Сане активно наблюдают Барселона и мадридский Реал. Напомним, текущий контракт игрока истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что сам полузащитник уже оповестил руководство Сити, что хочет сменить прописку в летнее межсезонье.